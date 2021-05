Polícia Militar de Mundo Novo apreende várias caixas de cigarros e mercadorias contrabandeadas do Paraguai

Na noite de sexta-feira (21/05), por volta das 20h, uma equipe de Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar, em ação conjunta com uma guarnição do 3º Pelotão de Polícia Militar de Mundo Novo, no âmbito da Operação Hórus, apreenderam várias caixas de cigarros e mercadorias oriundas do Paraguai.