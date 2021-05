Prefeito Paulão busca liberação de emendas em reunião com deputado Vander Loubet

O prefeito de Japorã Paulo Franjotti (PSDB), cumpriu agenda em Sete Quedas no dia 21/05, com o Deputado Federal Vander Loubet (PT).

O prefeito e o deputado foram recepcionados pelo prefeito de Sete Quedas Chico Piroli, e, segundo os participantes do encontro, as conversas foram sobre articulações políticas para o próximo pleito eleitoral de 2022, e principalmente sobre a liberação de mais recursos para o município de Japorã, através do trabalho do deputado.

Segundo o prefeito Paulão, o deputado Vander tem sido grande parceiro de Japorã e já articula novas liberações de emendas para o município.

Fonte: Jornal do Conesul