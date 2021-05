Morre motociclista vítima de grave acidente na BR-163 em Guaíra

Morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guaíra o motociclista vítima do grave acidente registrado na BR-163, em Guaíra

O acidente aconteceu no início da noite deste sábado (22), na saída de Guaíra para Mercedes. O homem, de 38 anos, conduzia uma motocicleta superesportiva, que colidiu com um picape GM/Corsa.

O motociclista chegou a ser socorrido pelo SAMU e encaminhado para a UPA, onde recebeu o atendimento médico, mas horas depois, não resistiu e entrou acabou entrando em óbito.

No carro, que caiu em um barranco às margens da pista após a colisão, ninguém ficou ferido.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local realizando os levantamentos no local do acidente.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Toledo.

Fonte: Ponto da Notícia