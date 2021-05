Colégio Naviraí realiza 3ª Feira de Profissões de 24 a 28 de maio

Acontece no período de 24 a 28 de maio de 2021 (de segunda até sexta-feira) a III Feira de Profissões promovida pelo Colégio Naviraí, cuja mantenedora é presidida por Elaine Camacho de Oliveira e que tem como diretora a professora Vânia Camacho de Oliveira. Segundo a diretora, tudo está sendo organizado da melhor maneira possível para atender os propósitos desse projeto que visa atender os anseios dos jovens na contemporaneidade, quanto aos seus respectivos futuros profissionais. “Com os avanços da tecnologia, em tempos modernos, torna-se imperioso às instituições de ensino apresentar um panorama de carreiras aos seus alunos, possibilitando a eles vislumbrarem e escolherem de modo mais assertivo o campo em que desejam atuar. Assim sendo, nessa perspectiva, o Colégio Naviraí promove a 2ª Feira de Profissões e, excepcionalmente este ano, devido ao cenário pandêmico atual, pela modalidade online”, explicou a diretora.

O Colégio Naviraí vem divulgando o slogan “Chegou a hora de escolher o futuro. O que fazer na vida. O que fazer da vida”.

Durante os cinco dias, o evento será online mostrando a importância dos seguintes cursos: Letras, Odontologia, Medicina Veterinária, Engenharia da Computação, Engenharia Civil/ Designer de Interiores, Direito e Medicina, com a participação de debatedores com grande experiência profissional e de renome.

SEGUNDA-FEIRA (24) – das 8 as 10 horas

Na segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, o tema ser abordado é o curso de Letras, com a Prof. Ma. Caroline Touro Beluque (UFGD), com a participação da acadêmica de Pedagogia Maria Eduarda Dias de Oliveira.

TERÇA-FEIRA (25) – matutino das 8 as 10 horas

Caberá ao Dr. Giuliano Guilherme de Lima formado pela Unipar em 2000 falar sobre Odontologia e participação das acadêmicas Emanuelly Capilé e Júlia Rocha Alencar.

TERÇA-FEIRA (25) – vespertino das 13 as 15 horas

Com o tema Medicina Veterinária, caberá ao Dr. Luís Gustavo Reis Bertonsello formado pela UFPR em 2006 a debater o assunto, com a participação da acadêmica Thainá Simões Giordani.

QUARTA-FEIRA (26) – matutino das 8 as 10 horas

O assunto a ser abordado é Engenharia da Computação com Me. Flávio Félix Medeiros e participação do acadêmico Lucas Sarri de Mello do curso de Técnico em Informática para Internet.

QUINTA-FEIRA (27) – matutino das 8 as 10 horas

Rutieli Wilchen, da Faculdade de Tecnologia de Ponta Porã (Fatep), abordará o tema Engenharia Civil / Designer de Interiores, com a participação da acadêmica de arquitetura Daniela Thiesen Pientka.

QUINTA-FEIRA (27) – vespertino das 13 as 15 horas

O Delegado Edson Luis Ruiz Ubeda, formado pela Unoeste abordará o tema Direito, com a participação da acadêmica Jéssica Taís de Oliveira Silva Leite.

SEXTA-FEIRA (28) – matutino das 8 as 10 horas

O médico Dr. Leonardo Artoni, formado pela Universidade Federal do Maranhão abordará o assunto medicina, com a participação do acadêmico João Vitor Silva ZAmarchi.

MEDIADORA DOS DEBATES

Caberá a Prof. Ma. Jéssica Franciscati, mestre em Literatura e Práticas Culturais pela UFGD e graduada em Letras Porgutuês/Inglês pela Uniesp, ser a mediadora de todos os debates e assuntos abordados.

ACADÊMICOS E ENSINO MÉDIO COLÉGIO NAVIRAÍ

Vale a pena ressaltar que esses eventos irão contar com a participação de acadêmicos e alunos do Ensino Médio do Colégio Naviraí.

Segundo a presidente da entidade mantenedora da escola, Elaine Camacho de Oliveira, “esse evento busca esclarecer e aproximar vestibulandos da realidade. Acredita-se que, com tais ações, a instituição dará mais um passo a caminho de alcançar seu objetivo, que é o de contribuir para a formação cidadã de seus estudantes”, disse esclareceu ela.

AVALIAÇÃO

Os alunos do evento serão avaliados mediante a participação via chat durante as apresentações. Haverá monitoramento das interações, pela coordenação pedagógica. Os alunos que corresponderem ao esperado serão bonificados com 2,0 pontos na média de duas disciplinas (a saber, 1,0 ponto em cada, participação e câmera ligada). Além disso, todos os participantes, profissionais e acadêmicos convidados e alunos que participarem, serão certificados.

Já o evento, será avaliado após o término pela equipe organizadora, sendo revisto e aprimorado para o na o de 2022.

Fonte: Jornal do Conesul