Polícia Militar de Eldorado apreende 03 embarcações

Na manhã de quinta-feira (20/05), por volta das 10h, uma equipe de Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar, em ação conjunta com o GEPOM (Grupo Especial de Polícia Marítima) de Naviraí e com o NEPOM (Núcleo Especial de Polícia Marítima) de Guaíra/PR, no âmbito da Operação Hórus, apreenderam 03 (três) embarcações.