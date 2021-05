Riedel ouve dos prefeitos da região Conesul a evolução dos municípios com melhorias na infraestrutura

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, e o secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, conseguiram medir o desempenho dos municípios da região Conesul após os investimentos em obras nos municípios de Naviraí, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã e Mundo Novo.

A reunião foi realizada, nesta sexta-feira (21), em Naviraí. A primeira parada desta edição do Governo Presente e Municipalista foi visitar a de infraestrutura urbana no Núcleo Industrial de Naviraí.

O local passa por obras de pavimentação e drenagem. Quase R$ 9 milhões são investidos na melhoria “para gerar emprego”, pontuou Reinaldo Azambuja. “Naviraí precisa de emprego, indústria e geração de oportunidades”, completou o governador.

Riedel reforçou, ainda, que são obras assim que potencializam e trazem oportunidades. “É fundamental que o Estado possa trabalhar junto com os municípios. Uma obra como esta atrai empresas. O Governo do Estado tem atuado muito na competitividade dos empreendimentos privados e vamos continuar fazendo isso, até porque a geração de empregos é estratégica para a geração de emprego”.

A fala de Riedel é comprovada na realidade local. É o caso da gerente de um hotel da cidade, a Marines de Souza. Ela é de Manaus, tem 40 anos, e encontrou em Naviraí bem-estar e qualidade de vida. “Há cinco anos eu moro aqui. Eu consigo observar que as obras têm trazido grandes melhorias, que é o que realmente a cidade precisa. Ajudou bastante. Facilitou o acesso a outros bairros, a locomoção de um modo geral”.

Depoimento dos prefeitos

O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, conta que um governo municipalista é na essência, na atuação direta. “O Reinaldo Azambuja é fantástico em relação a isso. Ele não vê o lado partidário, tem a responsabilidade de alocar os recursos para todos os municípios. O Riedel tem essa similaridade em relação ao municipalismo. Ele tem palavra e tem visão e resolve, otimiza as situações, contribuindo muito”.

A anfitriã do Governo Presente e Municipalista, a prefeita de Naviraí, Rhaiza Matos, falou do desempenho do secretário Riedel: “ele tem trabalhado muito para trazer melhorias que trazem novas empresas e novos empreendedores para o desenvolvimento local”.

Governo Presente e Municipalista

Após Bonito, Ponta Porã e Naviraí, a comitiva do Governo do Estado, que conta ainda com a presença do secretário da Casa Civil, Sérgio de Paula, segue para a região do Ivinhema. Por fim, a equipe viajará até Nova Andradina para encontro com o prefeito local e com os prefeitos de Anaurilândia, Batayporã, Deodápolis, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Taquarussú. Todos os encontros tomarão todas as medidas de biossegurança e com limite de participantes.