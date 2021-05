Polícia Civil de Guaíra, Marechal Rondon e BPFron prendem acusado de homicídio e traficante

Nesta quinta (20), a Polícia Civil de Guaíra, com apoio do BPFron e de policiais civis de Marechal Cândido Rondon, cumpriram dois mandados de prisão e apreenderam arma, munições, droga, cigarros contrabandeados e carregador de fuzil na cidade de Francisco Alves.

Um dos alvos, de 35 anos, trata-se do suspeito de ser o mandante do primeiro homicídio ocorrido na cidade de Guaíra em 2021, onde foi vítima Luiz Eduardo Firman, conhecido como “Duduzinho”.

O segundo alvo da operação, um homem de 36 anos, é o suspeito de ser o proprietário de um carregamento de 420kg de maconha, que foi apreendida pela polícia civil de Guaíra em 30 de março de 2021 no bairro Eletrosul. Em ambos os casos, a polícia civil de Guaíra representou pelos pedidos de prisão, sendo estes deferidos pelo poder judiciário.

Os dois homens encontravam-se foragidos, porém, as investigações da polícia civil revelaram que ambos estavam na cidade de Francisco Alves, em endereços distintos. E nesta quinta, policiais civis e policiais militares do BPFron realizaram uma operação que culminou na prisão dos dois suspeitos.

Na residência do homem que possui mandado de prisão por homicídio foi encontrada uma pistola calibre 9mm, 69 munições de 9mm e um carregador de fuzil calibre .556. O suspeito e uma mulher, que se encontrava na casa, foram presos em flagrante.

No cumprimento do mandado de prisão do segundo foragido, os policiais perceberam que ao lado de sua residência um veículo estava sendo carregado com cigarros de origem estrangeira, e os indivíduos empreenderam fuga no momento da abordagem policial. Nesta residência foram apreendidos diversas caixas de cigarros, aproximadamente 1,6kg de maconha, além do veículo que estava sendo usado como transporte de contrabando.

As três pessoas presas na operação foram conduzidas para a delegacia de Iporã, onde foi realizado os procedimentos de polícia judiciária, estando eles à disposição da Justiça.