Jandaia Caetano/Semcos – A quinta-feira (20) foi de mais 38 casos positivos (teste rápido) e 23 altas. Três coletas foram realizadas e enviadas para o Lacen, em Campo Grande. O Boletim fechou a quinta com 180 ativos para a doença. Também nesta quinta-feira tivemos a publicação do novo decreto municipal de combate ao novo coronavírus no Diário Oficial. O decreto aplica até o dia 30 deste mês mudança no toque de recolher. De segunda a quinta-feira, das 21h às 5h00. Na sexta, sábado e domingo, portanto, neste e no próximo final de semana, das 19h00 às 5h00. Após o toque de recolher só poderão transitar: Os profissionais de entrega de alimentos e medicamentos (delivery); Profissionais de Saúde em serviço; Transporte intermunicipal; Farmácias; Funerárias; Indústrias; Postos de Combustíveis; Restaurantes em postos de combustíveis instalados na Br; Hotéis e congêneres. Algumas normativas que já estavam em vigência foram rememoradas no decreto: 1) A observância da máscara e uso do álcool em gel; 2) Tabacarias sem consumo no local; 3) Uso de espaços no comércio noturno limitado a 50% do local, com distanciamento social de 1,5 m; 4) Utilização de espaço para eventos limitado a 50% do local, distanciamento social de 1,5m e limitado a 50 pessoas; 5) Prática de esportes coletivos e outras ações que acarretem aglomeração; 6) Intensificação dos cuidados em supermercados e demais comércios, limitado a uma pessoa por família; 7) Recomendação para que agências bancárias atendam por agendamento; 8) Academias e congêneres deverão atender com 50% da capacidade e reforçar os cuidados. 180 ativos é o recorde no município em 15 meses de pandemia (Banner: Mkt Semcos) Boletim Coronavírus 21/05/21 – Atualizado às 19h00 do dia anterior Ativos – 180 Recuperados – 1.453 Óbitos – 21 Geral – 1.654 Suspeito – 10 Descartados – 1.917 Obs. Oito pacientes internados. Quatro na enfermaria: três em Mundo Novo e um em Dourados. Quatro na UTI: um em Dourados, um em Toledo, um em Campo Grande e um em Campo Mourão. Monitoramento – 407 Residências – 144; Crianças – 60; Idosos – 46; Monitoramento Concluído – 7.696 Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença. Vacinas recebidas – 7.448: CoronaVac – 4.383 (2.554 primeira dose + 1.283 segunda dose + 546 a ser aplicada); AstraZeneca – 2.887 (1.107 primeira dose + 100 segunda dose + 1.680 a ser aplicada); Pfizer – 178 (145 primeira dose + 33 a vacinar) Recusa da Vacina – 22. População Vacinada – 3.671: Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos); Profissionais de Saúde – 383; Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados) Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos) Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados) Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos) Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados) Idosos a partir de 60 anos – 1.650 (autônomos) Forças de Segurança – 61 Comorbidades – 241 Profissionais de Educação – 255 Gestantes e puérperas – 03 Deficientes – 45 Motoristas de Transporte Coletivo – 12 Pessoas privadas de liberdade – 06 População Vacinada 2ª dose – 1.383 Resumo da vacinação: Doses recebidas – 7.448 Doses Aplicadas – 5.189 Trabalhadores da Saúde – 392 (1ª dose) Idosos – 2.787 (1ª dose) Forças de Segurança – 61 (1ª dose) Comorbidades – 241 (1ª dose) Profissionais em Educação – 255 (1ª dose) Gestantes e puérperas– 3 (1ª dose) Deficientes – 45 (1ª dose) Trabalhadores de Saúde – 345 (2ª dose) Idosos – 1.038 (2ª dose) População Vacinada – 3.806 (1ª dose) + 1.383 (2ª dose) Recusa da Vacina – 22