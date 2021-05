Em Itaquiraí, duas presas são recapturadas e polícia continua buscas por terceira fugitiva de delegacia

Das três fugitivas de uma delegacia de Itaquiraí, cidade que fica a 402 quilômetros de Campo Grande, duas já foram recapturadas. Uma terceira ainda é procurada pela polícia. Elas serraram as grades da cela e fugiram na noite de quarta-feira (19).

Foram recapturadas ainda na quinta-feira (20), Idalina Crislaine Freitas, de 41 anos, e Silvani Ferraz da Cruz, 36 anos, segundo o site Tá Na Mídia Naviraí. Ainda continua foragida Gabriela Alecrim Galhardo Soares, de 22 anos.

Segundo informações de outras detentas, o plano de fuga já estava sendo arquitetado há dias. Elas estavam na cela da delegacia aguardando vaga na penitenciária feminina.

As três mulheres serraram as grades e conseguiram escalar e pular o muro da unidade, utilizando uma corda improvisada com mantas. As presas acabaram saindo pelo portão lateral da delegacia. Durante o confere, o policial percebeu que a porta de ferro do lado externo estava aberta, quando identificou a fuga das três detentas.

Fonte: Midiamax