Prefeitura começa limpeza geral de toda a área central de Naviraí

A Prefeitura de Naviraí iniciou, pela Avenida Weimar Gonçalves Torres, a limpeza geral do centro da cidade. Os serviços estão sendo executados pela Gerência de Serviços Públicos que, desde às 5h manhã de quarta-feira (19-05), deslocou homens, caminhões e máquinas para a ação.

A operação está sendo realizada de forma coordenada começando com podas de árvores e de grama onde há canteiro ecológico, capinagem de ervas daninhas, varrição manual, remoção de areia à beira dos meios-fios e retirada de toda a sujeira. “Posteriormente, é feita a varrição mecânica com a utilização da máquina bobcat”, informa o arquiteto Fabiano Costa da Gerência Municipal de Obras.

Serão contempladas com a ação todas as vias que integram o quadrado central, até a Praça Central, sendo as avenidas Weimar Gonçalves Torres, Dourados, Campo Grande, Ponta Porã, Amambai, Caarapó, Iguatemi e Amélia Fukuda.

“A manutenção terá conserto de guias que estiverem quebradas e conta com a participação da Gerência Municipal de Trânsito que fará a pintura linear dos meios-fios. Portanto, estamos realizando um serviço completo com acabamento final que melhorará o visual urbanístico de nossa cidade. Vale destacar que tudo o que está sendo feito foi determinado pela prefeita Rhaiza Matos”, pontua Fabiano Costa.

Fonte: Roney Minella – Prefeitura de Naviraí