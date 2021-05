Naviraí é um dos 9 municípios do Brasil selecionados para o Projeto ANDUS

Município é o único do Centro-Oeste do país a ter proposta aprovada visando o desenvolvimento sustentável.

O Governo de Naviraí está comemorando o resultado obtido no processo de seleção “Mentoria e capacitação em instrumentos para o desenvolvimento urbano sustentável”, onde o Município teve sua proposta aprovada, sendo o único do Centro-Oeste chancelado pelo Projeto de Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável no Brasil (ANDUS).

O cadastro de Naviraí foi feito pela Gerência de Meio Ambiente em parcerias com as gerências de Gestão Pública e Planejamento e de Obras, que destacaram as estruturas administrativas e legais e o fato do município ser governado por uma prefeita, sendo que o projeto será coordenado pela arquiteta Flávia Bressa.

Municípios de todas as regiões do país participaram das inscrições. No total, foram 126 propostas, muito competitivas, sendo que 118 delas tinham o conjunto mínimo de informações para serem válidas. O resultado da concorrência foi anunciado na tarde de segunda-feira (17-05).

Além de Naviraí foram selecionados outros oito municípios: Caruaru/PE, Amajarí/RR, Manaus/AM, Caxias do Sul/RS, Sobral/CE, Rio de Janeiro/RJ, Maringá/PR e Juiz de Fora/MG. Também integrará o processo de mentoria o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo). Estes municípios se somarão aos seis municípios da primeira fase do projeto: Anápolis/GO, Campina Grande/PB, Eusébio/CE, Fortaleza/CE, Hortolândia/SP e Tomé Açu/PA.

“É importante a participação de Naviraí no Projeto ANDUS, pois, teremos apoio na implementação de estratégias de desenvolvimento e gestão urbana sustentável. O Projeto é fruto de parceria do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e Ministério Meio Ambiente (MMA) com o Ministério Alemão do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU), apoiado pelo Ministério Alemão do Interior para Construção e Pátria (BMI) e implementado por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH”, observa o gerente Luiz Alberto Ávila Silva Júnior (Meio Ambiente).

Fonte: Roney Minella – Prefeitura de Naviraí