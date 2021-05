Luminárias em LED são instaladas em Guaíra

Nesta quinta-feira (20), a Secretaria de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente, em parceria com a Eletrobras, deu andamento no processo de Requalificação do Sistema de Iluminação Pública em Guaíra, pelo programa Procel Reluz, que teve início na última semana.

Uma das metas da Administração Municipal, que se iniciou já na Gestão passada, é a de trazer melhorias no sistema de iluminação pública da cidade. O pioneiro a receber o novo sistema de LED foi o Distrito de Oliveira Castro, seguido pela Praça Duque de Caxias. Em sequência, o trevo de acesso ao Jardim Belvedere, a Av. Mate Laranjeira e a Comunidade de Bela Vista foram beneficiados, com recursos próprios do Município.

Agora, em parceria com a Eletrobras, o Município contemplará os seguintes trechos: Rua Ministro Gabriel Passos, Av. Thomas Luiz Zeballos, Rua Almirante Tamandaré, Rua Oswaldo Cruz, Av. Martin Luther King, e Av. Beira Rio. O investimento total é de R$ 773.886,07, com 707 luminárias adquiridas.

Segundo o Técnico responsável pela ação, Bruno Gabarão, “O Município conseguiu um bom desconto no valor da compra das luminárias, e o saldo restante possibilitou a compra de um número ainda maior desse item, que irá beneficiar mais ruas e avenidas de Guaíra. A Secretaria de Planejamento desenvolveu rapidamente um novo projeto de ampliação meta física, que já foi aprovado pela Eletrobras. Com isso, além das 707 luminárias já adquiridas, o projeto contará com 1.126 luminárias instaladas. A economia gerada com esse novo sistema de iluminação deverá ser revertida em mais investimentos para de outras localidades. Nossa meta é trocar 100% do parque de iluminação pública municipal”.

Para o Secretário, Luis Ferroquina, “Os trabalhos e investimentos nas melhorias da iluminação pública em Guaíra se iniciaram já nos anos anteriores. Agora, estamos dando celeridade e agilidade na execução deste projeto, para que mais pontos sejam beneficiados com esta ação”.

O Prefeito Heraldo Trento destaca: “São diversos investimentos que promovem melhorias na qualidade de vida dos cidadãos. Vale destacar que estamos utilizando materiais de qualidade, que aumentam a eficiência da iluminação e diminuem os custos aos cofres públicos, possibilitando conquistas ainda maiores para todos”.

Texto: Andressa Teleste