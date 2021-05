Taxa de ocupação de leitos UTI para covid chega a 90% nesta quarta-feira em MS

Mato Grosso do Sul começou esta quarta-feira (19) com 90% de ocupação nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) exclusivas para covid. A rede hospitalar de MS estava abaixo desse patamar desde o dia 9 de maio. O Jornal Midiamax acompanha os índices diariamente pelo painel Mais Saúde, da SES (Secretaria Estadual de Saúde).

No início de abril, a taxa para leitos críticos chegou a 107%, quando a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) alertou que era o pior índice do país. O índice melhorou na semana passada, que fechou abaixo dos 90%.

Situação por região

Em Campo Grande, que recebeu a maioria dos novos leitos, a taxa de ocupação chegou a 81% na segunda-feira, mas subiu para 85%. No HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) – referência do SUS para tratamento de covid em MS, todos os leitos críticos estão ocupados. Além disso, outros 7 pacientes estão em pontos extras instalados na área vermelha do hospital.

Em Dourados, a ocupação de leitos para pacientes em estado grave com covid está em 91% nesta quarta-feira. Após registrar índices abaixo dos 90%, Três Lagoas tem ocupação de 95% nesta quarta. Corumbá está sem leitos UTI disponíveis para pacientes com covid Por fim, Naviraí está com 93% nas UTIs e Sidrolândia registra ocupação de 100%.

Fonte: Midiamax