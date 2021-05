Sessão da Câmara de vereadores de Mundo Novo teve troca de farpas entre vereadores do PT e PSDB

Na noite desta segunda (17) a sessão foi novamente acalorada. A vereadora de oposição Eliete Feitosa Tel e o defensor da administração municipal Gessé Ferreira tiveram um embate político durante esta segunda.

Outros pontos também foram elencados na sessão, onde o secretário de Meio-ambiente Vanderlei Botega teve seu nome bastante visado e a ação do prefeito Valdomiro em se reunir com os vereadores na manhã desta segunda-feira também.

Confira oque cada parlamentar disse:

Gérson Rezende (PSD)

Mais conhecido como Piscuila, o parlamentar do PSD iniciou sua oratória com o discurso sobre uma notificação que foi realizada sobre a sua residência. O parlamentar disse que anteriormente já conversou com o professor Adriano e Vanderlei Botega, responsáveis pelo meio-ambiente de Mundo Novo.

O vereador disse que em seu modo de ver, a máquina trituradora de galhos adquirida pela Itaipu está sendo utilizada muito pouco. Piscuila ainda pediu para Kaudi (PSDB) conversar com o executivo sobre o maquinário, para que ele seja melhor utilizado.

Amigo da família Trad, o vereador disse que conversou com senador Nelsinho Trad, onde afirma que na última semana cobrou o senador sobre uma praça em frente a Capela Mortuária, localizada na Av. Brasil. Segundo o vereador, o senador disse que quando tiver o projeto em mãos, irá luta para trazer o quanto antes isso para Mundo Novo através da Itaipu.

Perto do fim, o vereador parabenizou o município pelos seus 45 anos. Piscuila disse que mora em Mundo Novo desde 1975, onde o município fronteiriço é a sua cidade de coração, e seu desejo é ver a cidade crescendo cada vez mais.

Na última pauta, Piscuila pediu que o respondam (executivo) sobre o ofício que enviou ao executivo no assunto da calçada em mau estado que se localiza atrás do hospital e disse que está pronto pra somar ao município, não somente com críticas, porém também com ajudas e parabenizações.

Raul Amaducci (PT)

O vereador do Partido dos Trabalhadores iniciou dizendo que quando as discussões na Câmara, relacionadas a sua família vierem à tona, não serão os temas que ele deseja abordar e sim projetos em prol da população.

Segundo Raul, o próprio foi eleito para construir projeto, cobrar, criticar e atender à população mundonovense pois ele foi eleito por por ela. Raul continuou, desta vez citando a vacinação dos professores, onde disse que está atento nesse quesito e cobrando constantemente. Além dos professores o vereador disse que está atendo também a vacina aos administrativos.

Filiado ao PT, o vereador relembrou a ex-prefeita Dorcelina Folador e seu pai, ex-prefeito Humberto Amaducci, onde segundo o vereador, 70% do asfalto mundonovense foi feito no comando de ambos.

Antes de finalizar, o vereador disse que admira todos vereadores do parlamento, que se existe algum vereador com atrito com ele, que vá resolver internamente, pois o tempo ali na tribuna é ”curto e valoroso”.

Por fim, parabenizou o reitor Leandro Marra da UEMS pelo trabalho que vem exercendo na Universidade e os comandantes do executivo, Valdomiro e Rosária, por terem ido na Câmara de vereadores de Mundo Novo debater as prioridades do município antes de se deslocarem até Campo Grande.

Evaldo Carlos (PSDB)

O farmacêutico, Evaldo Carlos, iniciou falando que como parlamentar agradece de coração o proprietário da farmácia São Paulo, Vanderlei. Evaldo falou que chegou em Mundo Novo em 1987, com uma mala apenas, porém se sente honrado com tudo aquilo que possuí hoje, com grande ajuda do amigo.

Dentro da fala, o próprio continuou parabenizando toda administração pelo trabalho que foi exercido na Avenida Rio Branco, ao qual os moradores do local se sentem gratos pela realização da feita.

Evaldo citou a Covid-19. O parlamentar falou que na data de ontem, segunda feira (17), 245 idosos foram vacinados, e isto é um bom sinal. Além dos idosos vacinados, o parlamentar continuou falando do número de infectados no município, onde nesta terça (18) foi atualizado com recorde de 128 ativos, porém o próprio já tinha uma prévia na da de ontem.

Durante o uso da oratória, Evaldo disse que nos estados paranaense e sul-mato-grossense as vagas para internamento de covid-19 se encontram de modo escasso. O vereador pediu que todos venham se cuidar.

Ao fim citou a pintura realizada no hospital Bezerra de Menezes, que teve o comando dos funcionários Zé Henrique e César Filho. Segundo Evaldo o local ficou muito bom, porém alguns motoristas não respeitam a sinalização do local.

Eliete Feitosa Tel (PT)

A vereadora Eliete Feitosa Tel, mais conhecida como Neguinha do PT, iniciou sua fala pedindo para que todos que podem se cuidar e ficar em casa, que fiquem e se cuidem. Eliete disse que concorda com Evaldo, onde muitos não se cuidam e os casos subiram muito.

Neguinha deu continuidade parabenizando os garis mundonovenses, além dos funcionários que sempre estão à frente da saúde.

Durante o uso da tribuna a vereadora falou que se encontrou, virtualmente durante toda a tarde de segunda-feira em reunião, com Luciana Azambuja, Coordenadora de Políticas Públicas para Mulheres do Estado de Mato Grosso do Sul. Segundo a vereadora, o tema foi o diálogo de tentar implantar a Sala Lilás no município.

Em continuidade, Eliete citou a ex-funcionária pública Neuzeli. Neguinha disse que a amiga ajuda externamente em alguns casos de saúde.

Por fim, a parlamentar filiada ao PT citou a ex-prefeita Dorcelina Oliveira Folador. Neguinha disse que para alguém falar algo da ex-prefeita, primeiramente tem que ter caráter, pois Dorcelina é um marco histórico em Mundo Novo.

Paulo Lourenço (PSD)

O líder da Casa de Leis mundonovense, iniciou se direcionando ao vereador Raul Amaducci, afirmando que não era de seu agrado chegar a esse ponto de debate político na tribuna. Segundo Paulão, o próprio Raul sabe que em tempos anteriores, seu grupo partidário não cumpriu a ele oque lhe foi prometido e o deixou na mão.

Lourenço ainda afirma que esse debate fica dentro da casa de leis e que não levará isso para fora do trabalho.

Ainda sim, Paulão disse que concorda com Raul sobre seu pai ter sido um bom prefeito e que ninguém tirará esse crédito dele, porém, Paulão afirmou que dos 70% de asfalto realizado pelo PT, nem todos foram de boa qualidade, e que a atual administração se obriga a estar devolvendo dinheiro por causa do mau trabalho realizado outrora.

Paulão citou a reunião dos líderes do executivo juntamente com os parlamentares na casa de leis para debater sobre as necessidades e prioridades de Mundo Novo, onde ainda essa semana Valdomiro e Rosária estarão com o governador Reinaldo Azambuja, no programa ‘Governo presente’.

Durante a reunião os vereadores, o prefeito Valdomiro e Rosária elencaram algumas prioridades:

– Recapeamento para diversos locais de nossa cidade; Obras de asfalto nas Avenidas Bahia e Brasília; 25 Km de asfalto rural, entre o ginásio de esportes municipal até a prainha do Cascalho e estendendo até o Porto Isabel e Asfalto na estrada João Soares.

Por fim colocou o judiciário à disposição do vereador Piscuila e disse a ele que se necessário poderá utilizar quando quiser para sua defesa, além de cobrar o executivo municipal sobre a limpeza pública de nossa cidade que se encontra em mau estado.

Jaderson Moreira (MDB)

O vereador do MDB iniciou parabenizando todos da linha de frente de saúde, seja na cozinha, limpeza, ou qualquer função que se encontre ligada a esta categoria.

Jaderson continuou parabenizando o vereador Pinduca pelo projeto de lei que o companheiro de partido protocolou em relação aos profissionais da educação.

Moreira segui a oratória, desta vez falando da reunião que teve juntamente com o presidente Paulo Lourenço e o secretário de Meio-ambiente Vanderlei Botega no início do ano. Jader na noite de ontem, foi mais um parlamentar que criticou o trabalho atual do secretário.

Continuando, o MDBista parabenizou Sobrinho e Rosária, ambos líderes do executivo que estiveram no legislativo mundonovense debatendo as prioridades e dificuldades que o município tem. O vereador ainda citou que a ação do prefeito foi totalmente democrática, mesmo não tendo a obrigação da tal.

Por fim, Jader disse que em tudo que for proveitoso ao município, o prefeito e a vice possuem o voto positivo do próprio.

Gildo Amaral (MDB)

O vereador PSDBista iniciou citando a emenda impositiva que o próprio possuí, e que tem o intuito de destiná-la para a criação da Sala Lilás em Mundo Novo, que será realizada pelo Governo do Estado.

Poucos dias atrás, uma fábrica de colher pegou fogo em Mundo Novo e Amaral solicitou que a prefeitura venha terminar o serviço que iniciou e parou pela metade na retirada de entulhos. Segundo o vereador, o modo que se encontra o local pode prejudicar os comércios vizinhos.

Em outro ofício, Gildo pediu que a administração possa viabilizar alguma ajuda ao empresário Gil, proprietário da fábrica de colher, que perdeu cerca de meio milhão de capital.

Gildo parabenizou os policiais que atuam em Mundo Novo e a policia paraguaia pelo trabalho de tentar inibir os roubos que ocorrem no município mundonovense e são destinados ao país vizinho. Em suas suas palavras, o trabalho de recuperação que os amigos vizinhos fazem é brilhante.

Na última semana, a avenida Rio Branco foi finalizada e o vereador disse que está feliz pela realização da obra. Gildo disse que mais asfaltos serão realizados possivelmente com o ‘Governo presente’ e isso é uma junção dos vereadores, prefeito Valdomiro, vice-prefeita Rosária e o governador.

Jefferson Cavalcante (MDB)

O vereador MBDIsta foi breve em sua fala. Jefferson começou falando sobre o projeto de lei que foi para votação ao término da sessão, onde incluiu os administrativos no cronograma de vacinação. Pinduca foi muito elogiado pelos vereadores companheiros.

Em sua segunda pauta, o representante do MDB enalteceu a fala do vereador Gildo em relação a obra da Av. Rio Branco, ao qual foi amplamente discutida pelo prefeito e os parlamentares. A obra é uma realização do governo presente.

Nesta segunda (17) o prefeito novamente esteve na Casa de Leis se reunindo com os representantes da referida casa, onde debateram as prioridades e Jefferson citou a ação de Valdomiro, o parabenizando. Dentre os adjetivos utilizados para a ação e reunião realizada pelo período matutino, Jeferson adjetivou com ”salutar e importante”.

Para finalizar, Pinduca disse que protocolou dois projetos de lei:

Suspensão do prazo do concurso público que se encontra em vigência em Mundo Novo, devido ao novo coronavírus;

Priorização dos funcionários do poder judiciário, seja juiz, promotor ou qualquer outro funcionário que trabalho no referido local;

Richardson Prates (PSDB)

O presidente do partido no município iniciou a fala parabenizando os ex-companheiros de secretaria e departamento, Marcos Eustáquio Pinheiro e Wellington Cavalheri pela realização do Show de prêmios realizado no domingo, onde contemplou todas as entidades.

Continuando, Prates citou o letreiro municipal que foi instalado no último mês na entrada da cidade, onde quem vem de Guaíra, tem a possibilidade de tirar foto no local.

Na terceira pauta citou que nos últimos 11 terrenos doados pela prefeitura municipal, 10 foram para empresas do município. Richardson ainda citou o secretário de Obras, Valdemar Marinho, onde solicitou um tapa-buracos próximo a empresa Nayr Confecções, Zingara e PMA.

Por fim, o PSDBista encaminhou um projeto que tem finalidade de ter banco de óculos para que pessoas ou empresas doem óculos novos ou seminovos.

Com essa doação, o município deverá entrar com uma contrapartida para identificar os problemas de visão, principalmente de crianças, porém, que elas não fiquem na fila de espera. Esse projeto tem a finalidade de atender principalmente as pessoas de baixa renda.

Kaudi Filho (PSDB)

O vice-presidente da Casa de Leis tomou início da oratória enaltecendo a conclusão da obra na Avenida Rio Branco, onde em suas palavras a obra é uma parceria de grande laço com o legislativo do último ano. Kaudi citou o governo estadual na obra da Rio Branco e o ‘Governo Presente’ que está pra acontecer agora em 2021.

Kenps Nage lembrou do prefeito Valdomiro, onde parabenizou Sobrinho pela ação de estar dialogando com o legislativo, sobre as ações que necessitam ser tomadas para melhorias da cidade.

Em suas terceira pauta, o PSBIsta enalteceu Jefferson Pinduca, vereador que protocolou um projeto para a vacinação de todos professores e administrativos do município e que trabalham também em escolas estaduais na nossa cidade. Durante essa pauta, Kaudi citou os secretários de Saúde municipal e estadual, Fábio Doná e Geraldo Rezende.

Ainda em sua fala, o vereador enalteceu novamente o prefeito e a vice, onde na manhã de segunda (17) os líderes estiveram na Casa de Leis e parabenizaram todos pela participação da reunião, inclusive os de oposição, Raul e Eliete.

Por fim, citou que acompanhou o Bingo/Show de prêmios na data de domingo, ao qual parabenizou toda administração e grupo que esteve trabalhando no local.

Gessé (PSDB)

Um dos parceiros da administração municipal, Gessé Ferreira, novamente foi ‘direto e reto’ em suas palavras. Logo no início disse que não iria fazer rodeios, pois o tempo é curto.

Gessé disse que a vereadora que o antecedeu escutou errado e que na sessão anterior o parlamentar parabenizou Dorcelina e não criticou a ex-prefeita. Filiado ao PSDB, Gessé disse que existem vereadores que não apresentaram até a data de ontem projeto algum e citou positivamente o companheiro de parlamento Piscuila, vereador que está ligado a diversas emendas benéficas ao município mundonovense.

Ainda sim, Ferreira citou a última eleição municipal, onde relembrou a vitória de seu grupo político PSDB, sobre MDB, PT e PSOL.

Ex-filiado ao PROS e atualmente PSDB, Gessé citou a ex-funcionária pública Neuzeli, onde segundo ele, não iria falar nada sobre a própria pois a conhece muito bem e sabe o motivo dela ter sido demitida.

Para finalizar, o vereador disse que nunca prometeu nada a ninguém, porém antes de qualquer um realizar criticas, se fazer necessário olhar e analisar bem, porque ele se encontra muito bem preparado.

