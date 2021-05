Riedel acompanha governador em Naviraí e discute modernização da região

O Secretário de Obras, Eduardo Riedel, acompanhando o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) se reúne no município de Naviraí nesta sexta-feira com a prefeita Rhaíza Matos (PSDB) para discutir as melhorias na infraestrutura da cidade. No encontro, o principal assunto será a o acesso ao núcleo industrial que já está com 42% da obra executada.

“ O desenvolvimento do nosso estado passa pela modernização de todas regiões de MS. Além de obras importantes, todas essas melhorias que estamos fazendo nos munícipios vai gerar mais emprego e renda e fortalecer as economias regionais principalmente nesse momento tão difícil em que temos duas crises: sanitária e econômica”, explica Riedel.

Outro ponto importante citado pelo secretário, é o esforço que o governo do Estado tem feito com base na ciência para diminuir os impactos da pandemia na vida das pessoas, condição fundamental para que a população de MS possa voltar à normalidade. Mato Grosso do Sul lidera os trabalhos de vacinação no Brasil e tem feito um trabalho efetivo para conter os estragos da doença na saúde e no comércio com um diálogo permanente com o setor empresarial.

“ Vivemos dias difíceis por conta da covid-19. Por onde eu tenho andando, tenho sentido a dificuldade dos comerciantes e estamos trabalhando para o retorno das atividades. Claro que toda decisão está amparada na ciência. Sempre digo que não podemos fazer tudo, mas estamos fazendo tudo o que podemos”.