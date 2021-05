Prefeitura de Itaquiraí promoveu show de prêmios em comemoração aos 41 anos de Itaquiraí

Um grande show de prêmios foi a alternativa encontrada pela administração do prefeito Thalles e do vice Dr. Bruno, para comemorar os 41 anos de emancipação político-administrativa de Itaquiraí, que aconteceu no último dia 13 de maio.

O evento que teve a parceria da câmara de vereadores, rádio Maracaí FM e Rádio Vale Azul FM, sorteou 20 valiosos prêmios, entre eles 02 celulares, 02 ares condicionados, 02 fogões 5 bocas e 02 micro-ondas. Entre os dias 10 e 13 de maio, cerca de 5 mil pessoas interagiram nos dois veículos de comunicação. Os ganhadores receberam os prêmios na manhã de Segunda (17), das mãos do prefeito Thalles, no gabinete do Paço Municipal.

Os sorteios aconteceram através de participações, onde as pessoas respondiam perguntas feitas pelos locutores no decorrer da programação de cada rádio. Respondendo corretamente, as pessoas já estavam automaticamente concorrendo.

“Como estão proibidas as aglomerações de pessoas, decidimos promover este show de prêmios, garantindo a participação de toda nossa gente, sem que precisem sair de casa, ou do trabalho. A nossa vontade era de proporcionar uma linda festa, pois a nossa população merece, mas como não foi possível, organizemos esse sorteio para levar um pouco a mais de alegria a nossa população”, afirmou o prefeito Thalles.