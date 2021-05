Prefeitura de Itaquiraí disponibiliza fisioterapia gratuita para auxiliar no tratamento e na recuperação de pacientes internados com Covid-19

Buscando cada vez mais priorizar o bem-estar da população Itaquiraiense, a administração do prefeito Thalles e do vice Dr. Bruno, através da secretaria municipal de saúde, apresentou hoje (19), a nova fisioterapeuta contratada pelo município de Itaquiraí, que atenderá as pessoas que necessitam de auxílio na recuperação por terem contraído a covid-19. Os atendimentos acontecerão para as pessoas que se encontram internadas no Hospital São Francisco, a partir desta quinta-feira (20). A profissional deverá atender nas segundas e quartas-feiras, no período vespertino, das 12h às 18h e terças, quintas e sextas, no período matutino, das 07h às 13h.

O vice-prefeito Dr. Bruno, destaca que a busca por atendimento especializado em fisioterapia aumentou significativamente, por ser um tratamento fundamental para a reabilitação da saúde de pacientes que tiveram alguns agravamentos por conta da doença. “A partir de amanhã (20), nós vamos disponibilizar dentro do Hospital São Francisco o tratamento gratuito para as pessoas que se encontram internadas em decorrência da covid-19. Com a disponibilidade de mais este serviço, os pacientes terão um acompanhamento fisioterapêutico que irá trazer mais rapidez na recuperação”, afirmou Bruno.

De acordo com a nova fisioterapeuta, Paola Carvalho dos Santos, o tratamento atingirá as pessoas que estão internadas em decorrência da covid-19. “A fisioterapia respiratória vem para auxiliar na recuperação dos pacientes, tanto na expansão pulmonar, quanto na parte curativa e de reabilitação, principal proposta do serviço”, enfatizou Paola.

Para o prefeito Thalles, o acompanhamento fisioterapêutico é de suma importância para o fortalecimento o sistema respiratório dos pacientes que estão internados. “Está é mais uma medida adotada pela nossa administração no enfretamento ao coronavírus. Estamos fazendo o possível para evitar o agravamento das pessoas que contraem essa doença. A ideia é fazer com que as pessoas passem por esse momento de uma forma mais tranquila, com orientações e que seja um processo menos sofrido”, finaliza o prefeito de Itaquiraí.

Fonte: Prefeitura de Itaquiraí