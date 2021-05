Prefeito, Secretário e Vereadores vistoriam trabalhos na estrada rural do “Campão”, em Iguatemi

O município de Iguatemi, através da secretaria de obras, em parceria com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, Agesul está realizando serviços de recuperação, aterro com levantamento e cascalhamento da estrada conhecida como “Campão”, zona rural de Iguatemi.

No início desta semana, o prefeito Lídio Ledesma na companhia do secretário de obras Agnaldo dos Santos Souza e de alguns vereadores (Jesus Milane e Rose Caprioli), esteve vistoriando o local e conferindo o andamento dos trabalhos, ainda em fase inicial.

Esta ação, que utiliza de máquinas, equipamentos e servidores do município e do estado, visa atender com melhorias uma grande parcela da população, principalmente os produtores que necessitam da via para recebimento dos insumos para o plantio e escoamento da safra produzida em dezenas de fazendas da região.

Fonte: Anailton Batista – ASCOM