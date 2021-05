Em Eldorado, segunda edição do “Projeto Olhar” começa amanhã, garanta já sua vaga

O grupo Pizarro Hospital do Olho de São Paulo em parceria com a Fundação Hospitalar de Eldorado, trás a “2ª Edição do Projeto Olhar”. O início será amanhã,quinta-feira, dia 20 de Maio. As vagas são limitadas, garanta já a sua ligando no telefone (67) 9.9839-0519.

Não é mutirão, não é caravana, não é SUS, na “2ª Edição do Projeto Olhar” serão realizadas consultas, cirurgias de Catarata, Pterígio, Ceratocone, Glaucoma, Retinopatia Diabética, Limpeza de lente e muito mais, tudo isso a preços populares.

O Projeto Olhar dispõe de equipamentos com a mais alta tecnologia, conseguindo assim diagnósticos mais precisos para seus pacientes.

A Fundação Hospitalar de Eldorado irá receber toda uma estrutura com equipamentos modernos e de ponta que virá do estado de São Paulo como também o médico oftalmologista Doutor Thiago Pardo Pizarro, criador do projeto, que irá para realizar consultas e cirurgias, com toda sua equipe e estrutura.

Quer saber mais sobre o Projeto Olhar acessem o site www.pizarroprojetoolhar.com.br

Fonte: Jornal do Conesul