Dr. Lídio articula apoio na instalação de indústria de fecularia em Iguatemi

Buscar a geração de empregos é uma das prioridades da administração do prefeito Lídio Ledesma, reforçada pelo vice, José Roberto Arcoverde. Para isso, as equipes compostas pelas secretarias atuam em conjunto, entre as áreas de desenvolvimento econômico, obras e infraestrura, governo entre outras.

Nesta segunda-feira (17), Dr. Lídio recebeu e sua equipe de secretário Antonio Biazus (Governo), José Carlos ((Desenvolvimento) e Agnaldo dos Santos (Obras representantes da D.M – Amidos Ltda que vieram acompanhados por chefes de montagens, engenheiros para apresentarem o projeto técnico e pedir incentivo do município.

O prefeito, através do CODECON – Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico garantiu o apoio do município, quando devidamente outorgado pelos seus membros.

Os trabalhos preliminares, com terraplanagem aterro do local onde deverá ser construído o barracão já iniciaram e a expectativa é da abertura de 60 (sessenta novas vagas de trabalho diretos).

Fonte: Anailton – ASCOM