Vereador Ricck quer prioridade para que professores de Naviraí sejam vacinados contra a Covid-19

O vereador André Ricardo Biscaro (Ricck-PMN), primeiro Secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Naviraí vem realizando um trabalho de fiscalização e proposições que possam melhorar a vida de cada cidadão naviraiense. Ricck tem olhares voltados para pontos diferentes da cidade, tanto em infraestrutura, empregabilidade, geração de renda e outros meios para dignificar a vida de todos.

Pensando no bem estar do funcionalismo e em especial aqueles que compõem o quadro da educação e com a pandemia que vem causando pânico e já pensando na volta das aulas presenciais o vereador apresentou em sessão da Câmara um requerimento de nº 142/2021, endereçado à Prefeita Rhaiza Rejane Neme de Matos, com cópia para o Senhor Marcio Grei Alves Vidal de Figueiredo, Gerente de Saúde, a Senhora Tatiane Maria da Silva Morch, Gerente de Educação e Cultura, requerendo que seja implantado no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19, todos os professores das redes Municipais, Estaduais e Privadas de ensino do nosso município de Naviraí.

Ricck entende que os professores da rede publica e privada, mesmo trabalhando remotamente, estão atendendo os alunos que precisam tirar suas duvidas, sendo assim, precisamos priorizar os professores para que sejam vacinados. Vários grupos profissionais considerados prioritários já foram vacinados, e que os professores também sejam. “Se pretendermos considerar a Educação como serviço essencial, é vital a imunização dos professores como essenciais também. A vacina traz segurança para um retorno ao ensino presencial de fato com menor risco”. Destacou Ricck.

Fonte: Jornal do Conesul