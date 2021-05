Prefeitura de Itaquiraí isenta multas e juros de pagamento de impostos municipais

O prefeito Thalles Tomazelli anunciou nesta segunda-feira, 17 de maio, uma série de medidas fiscais para amenizar os impactos financeiros provocados pela pandemia do novo coronavírus na economia local. As medidas têm como objetivo isentar as multas e juros para pagamentos de débitos junto ao município. Desta vez quem efetuar o pagamento à vista terá isenção até da correção. A lei tem previsão de validade entre os dias 01/06 até 30/06, podendo ser renovada por uma vez. O projeto de Lei 06/2021, foi entregue pelo procurador jurídico do município, Dr. Júlio Cezar Sanches Nunes ao presidente da câmara municipal, vereador Jefferson Lopes. Agora o projeto de Lei será analisado pelos vereadores e em seguida colocado em votação.

“Estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para amenizar os efeitos causado pela pandemia do coronavírus não só na saúde da nossa população, mas também na sobrevivência dos nossos comerciantes e empresários, principalmente os menores, muito mais afetados por todas as medidas que estamos sendo obrigados a tomar por conta do avanço da Covid-19”, disse o prefeito de Itaquiraí.

Fonte: Jornal do Conesul