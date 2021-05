Polícia Civil apreende adolescente e prende mulher envolvidos em roubos a veículos em Guaíra e região

A Polícia Civil de Guaíra, dando continuidade às investigações de roubo a veículos ocorridos na cidade de Guaíra e região, apreendeu nesta segunda-feira (17) um adolescente e prendeu uma mulher.

O casal estava em posse de uma televisão roubada no último crime cometido pela quadrilha, ocorrido no sábado (15), em Guaíra, de onde foram levados dois veículos e dinheiro, além da televisão (veja mais sobre o roubo aqui). Um dos veículos foi recuperado no Paraguai.

O casal também foi um dos alvos de uma Operação da Polícia Civil no dia 11 de maio, resultado de investigações que apontam eles como sendo os principais envolvidos na participação de uma quadrilha especializada em roubos a caminhonetes. Nesse dia, um maior foi preso, suspeito de participar da quadrilha, e objetos encontrados em sua residência foram reconhecidos por vítimas de roubo na cidade de quatro pontes.

O adolescente e a mulher foram autuados e permanecem à disposição da justiça.

Fonte: Ponto da Notícia