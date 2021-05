Em Itaquiraí, Jovem é executado com 3 tiros ao sair de bar em assentamento

Dener Wieczorkowski Viana, de 23 anos, morreu depois de levar três tiros na saída de bar, localizado em frente ao Colégio Tertulina Martins de Oliveira, zona rural de Itaquiraí. O atirador estava em um carro, que fugiu rumo a rodovia MS-487, que liga o município ao Paraná.

O proprietário do bar que fica no Assentamento Santo Antônio, contou à Policia que por volta das 23 horas, cerca de 7 pessoas estavam no local na hora do crime, mas que não sabia o nome de nenhum. O comerciante disse apenas que a vítima saiu do bar e logo foi ouvido o barulho dos tiros na rua.

A testemunha diz que esperou alguns minutos e, como não retornou, resolveu descobrir o que estava acontecendo e ao sair já encontraram o rapaz morto.

Fonte: jornal do Conesul