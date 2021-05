Exército inicia a segunda fase da Operação Ágata 2021 na fronteira

No dia 14 de maio, as Forças Armadas, em ações interagências com Órgãos de Segurança Pública (OSP) e de Fiscalização (OF), deram início a mais uma fase da Operação Ágata com a intensificação de ações de patrulhamento e controle de rodovias na faixa de fronteira oeste do Estado do Paraná.

Cerca de 850 militares estão envolvidos em ações preventivas e repressivas, tais como estabelecimento de postos de bloqueio e de controle de estradas (vias urbanas e rurais) e patrulhamento das margens do Rio Paraná e lago Itaipu.

Esta operação é executada pela 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, em coordenação com os diversos OSP e Órgãos de Fiscalização das esferas Federal, Estadual e Municipal, visando a coibir os ilícitos transfronteiriços (descaminho, contrabando e tráfico).

Durante todo o período da operação serão cumpridos todos os procedimentos de segurança para prevenção e combate à COVID-19.

