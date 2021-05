Corpo de Bruno Covas é sepultado no jazigo da família em Santos

O corpo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), foi sepultado no início da noite deste domingo (16), em jazigo da família, no Cemitério do Paquetá, em Santos. Foi uma cerimônia “curta e simples”, disse o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que participou da cerimônia ao lado da esposa, Bia Doria

“Bruno deixa o legado de alguém compartilhador. Do ponto de vista da vida pública, deu exemplo de honestidade, decência, diálogo, a defesa da liberdade, da diversidade, o direito de todos, dos mais pobres e desvalidos”, disse João Doria ao deixar a cerimônia.

O sepultamento e a cerimônia foi acompanhada por familiares e amigos próximos do prefeito.

Fonte: Midiamax