Câmeras de seguranças de residências flagram dois furtos em Naviraí

Dois furtos corridos em Naviraí foram flagrados por câmeras de segurança de duas residências. Um dos furos foi à luz do dia e outro durante a noite.

No primeiro flagrante em plena luz do dia, o ladrão chega de bicicleta no local onde esta estacionada uma maquina colheitadeira no bairro cidade Jardim. Ele encosta a bicicleta na beira do murro de uma residência, sobe nela e observa todo o quintal da casa, em seguida ele desce e vai até a máquina, tira sua bateria a enrola em uma lona e vai embora tranquilamente levanto o objeto furtado. Toda a ação do bandido foi filmada pela câmera de segurança de uma residência.

Já no segundo caso, o ladrão invada a residência durante a madrugada, adentrando no local por baixo do portão eletrônico. Em seguida vai até uma varanda onde após vasculhar o local foge levando dois litros de whisky e duas 2 facas da marca cutelaria Davila. O proprietário da residência acordou com um barulho e ao se levantar para ver o que havia ocorrido, o ladrão já tinha se evadido do local.

Ambos os furtos foram registrados no 1º DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí. A Polícia lembra que qualquer cidadão que adquirir, receber, transportar, ocultar produtos de furto/roubo, pode responder pelo crime de receptação com pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. Portando não compre de terceiros produtos duvidosos, que não tenha procedência ou nota fiscal de origem.

Fonte: Jornal do Conesul