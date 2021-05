Polícia do Paraná apreende em São Paulo 2,3 toneladas de maconha que saíram de MS

A Polícia Civil do Paraná apreendeu na quarta-feira (12) em Lins, no interior de São Paulo, 2,3 toneladas de maconha que saíram de Mato Grosso do Sul. A droga estava escondida em uma carga de terra vegetal, em um caminhão. O motorista foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

O veículo teria saído da fronteira com o Paraguai, cruzando território sul-mato-grossense rumo ao estado de São Paulo. A droga estava dividida em 3.107 tabletes. As investigações relacionadas ao fato são de alta complexidade e foram iniciadas há cerca de um mês pela polícia paranaense, que vinha monitorando o veículo.

A prisão foi realizada com apoio da Polícia Militar Rodoviária paulista. O motorista, o caminhão e as drogas foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Lins. Outras apreensões envolvendo a organização criminosa já haviam sido feitas no ano passado.

