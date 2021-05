Aeronave que sumiu após decolar em MS cai em plantação de milho e duas pessoas morrem

O avião que estava desaparecido desde a manhã desta quinta-feira(13) após decolar de São Gabriel do Oeste com destino a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, foi encontrado após cair, ainda em Mato Grosso do Sul. O piloto, identificado como Valquírio Basségio, e um passageiro ainda sem identificação, morreram com a queda.

As vítimas e a aeronave foram encontradas entre os municípios de São Gabriel do Oeste e Bandeirantes, por equipe do Esquadrão Pelicano da Força Aérea Brasileira e do Corpo de Bombeiros de Coxim, em uma plantação de milho.

A aeronave decolou do Aeroporto Municipal de São Gabriel do Oeste e tinha previsão de chegar às 11h na cidade do Rio Grande do Sul. O piloto era conhecido da região por voar com aviões monomotores. A previsão do Corpo de Bombeiros de São Gabriel do Oeste era iniciar buscas na manhã desta sexta-feira (14), caso a aeronave não fosse localizada.

Fonte: Midiamax