PRF prende homem transportando mais de 7 toneladas de maconha em carreta em Eldorado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 7.660 Kg de maconha, na manhã de ontem, terça-feira (11), em Eldorado.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-163, quando abordaram um caminhão Volvo/Fh12 420, acoplado a dois semirreboques. Ao ser abordado o motorista, Luis Fernando Farias Nardi , de 28 anos, declarou que transportava farelo de osso de Campo Grande (MS) até Cianorte (PR).

Desconfiados do nervosismo do condutor, os policiais realizaram uma busca minuciosa no caminhão, que pertencia ao condutor e encontraram a droga escondida em compartimentos sob a carga de farelo.

O preso disse que receberia R$ 25.000,00 pelo transporte da maconha. Ele foi encaminhado, junto com o ilícito e os veículos para a Polícia Civil em Eldorado.

Fonte: Jornal do Conesul