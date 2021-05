Em Eldorado, Polícia Militar prende homem por dirigir sob efeito de álcool

Na noite de sábado (13/02), por volta das 19h20min, policiais militares lotados no 2º Pelotão de Polícia Militar de Eldorado, durante policiamento preventivo e ostensivo pelas ruas do centro da cidade, avistaram um veículo VW/Saveiro trafegando sentido Iguatemi/Eldorado em alta velocidade.

Ante a fundada suspeita, foi iniciado o acompanhamento tático e dada ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos (sirene e giroflex), sendo desobedecida pelo condutor do veículo, que aumentou a velocidade com intenção de fugir da abordagem, praticando direção perigosa, desobedecendo as sinalizações de trânsito por diversas ruas da cidade.