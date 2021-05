Prefeita e vereadores visitam indústria que poderá se instalar em Naviraí

A prefeita de Naviraí Rhaiza Matos, os gerentes Eugênio Guedes (Desenvolvimento Econômico e Turismo), Priscilla de Oliveira (Gabinete) e os vereadores Simon Freitas da Silva e Luiz Carlos Garcia (Bolacha) visitaram, nesta segunda-feira (10-05), uma das fábricas da “Nação Móveis”, situada em Tanabi (SP).

As lideranças de Naviraí mantiveram contato com os empresários Suelio Ribeiro (Nações Móveis) e Eduardo Meneguello (Zurich Indústria e Comércio de Derivados Termoplásticos Ltda). Durante a reunião, a prefeita Rhaiza Matos, os gerentes municipais e os vereadores reforçaram o convite para que os empresários façam investimentos em Naviraí na implantação de uma indústria de carteiras escolares e móveis para bibliotecas.

Suelio Ribeiro apresentou o parque industrial da Nações Móveis que está funcionando desde o ano de 2.005. Mostrou todo o processo de fabricação, desde a modelagem até a finalização das carteiras e cadeiras, com fabricação diária de 2.500 unidades/dia, chamando a atenção da prefeita, gerentes e vereadores.

Com o incentivo proposto pelo Município de Naviraí, os empresários mostraram interesse em fazer uma fusão da empresa Nação, que faz a parte metálica, com a Zurich, responsável pelo termoplástico. “Para potencializar a produção, além móveis escolares e para bibliotecas, nossa ideia é fabricar também carrinhos de supermercados e caixas de compartilhamentos em plástico”, comenta Eduardo Meneguello.

“Destacamos que o município está situado geograficamente em ponto estratégico com fácil acesso ao Mercosul, aos mercados do Paraguai, Argentina e Bolívia. Agora vamos aguardar a elaboração de carta consulta e dos projetos de viabilidade econômica para darmos continuidade na luta por esta indústria para Naviraí”, comenta Eugênio Guedes, que junto com o vice-prefeito, Márcio Araguaia fez o primeiro contato com os empresários, em recente reunião em Campo Grande.

“Reiteramos o maior interesse em receber uma unidade da Nação Móveis/Zurich. Antecipadamente, garantimos todo incentivo, de acordo com a Lei. Nossa meta é o desenvolvimento de Naviraí, sobretudo, a geração de empregos. No caso da instalação de uma unidade de montagem e distribuição serão gerados 40 empregos diretos. Se a decisão for pela implantação da indústria de fabricação aí serão gerados 300 empregos diretos”, anuncia a prefeita Rhaiza Matos.

Fonte: Roney Minella – Naviraí