Aumentam numero de mundonovenses internados e vagas para UTI no Estado continuam difíceis de conseguir

A Secretaria Municipal de Saúde atualizou o seu Boletim Coronavírus nesta terça-feira (11) e o número de pacientes internados em hospital vem crescendo. O mês anterior terminou com nenhum mundonovense internado. O Boletim atual aponta seis, um destes na UTI em Naviraí.

Conseguir uma vaga pela regulação estadual está sendo muito difícil, segundo o secretário municipal de Saúde, Fábio Doná. No último Boletim Epidemiológico do Governo do Estado (10/05), a taxa de ocupação de UTI no estado está em 93% (público) e 89% (privado). A macrorregião Dourados – na qual Mundo Novo pertence – apresenta 95% de ocupação nos leitos de UTI.

Nesta segunda-feira (10) foram quatro altas e 14 positivos. Na vacinação, foram 35 aplicações de primeira dose da AstraZeneca: oito professores, cinco trabalhadores de saúde, 16 comorbidades, quatro idosos, uma gestante e uma pessoa deficiência.

Boletim Coronavírus 11/05/21 – Atualizado as 17h00 do dia anterior

Ativos – 61

Recuperados – 1.362

Óbitos – 20

Geral – 1.443

Suspeito – 00

Descartados – 1.917

Obs. Seis pacientes internados: dois em Mundo Novo, dois em Naviraí (um destes na UTI), um em Dourados e um em Palotina.

Monitoramento – 107

Residências – 38

Crianças – 22;

Idosos – 07;

Monitoramento Concluído – 7.551

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas Recebidas – 6.025:

CoronaVac – 3.673 (2.554 primeira dose + 964 segunda dose + 155 a ser aplicada);

AstraZeneca – 2.352 (748 primeira dose + 98 segunda dose + 1.506 a ser aplicada);

Recusa da Vacina – 22.

População Vacinada – 3.302:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 367;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos)

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 1.620 (autônomos)

Forças de Segurança – 51

Comorbidades – 104

Professores – 08

Gestantes – 1

Deficientes – 1

População Vacinada 2ª dose – 1.062

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas – 6.025

Doses Aplicadas – 4.364

Trabalhadores da Saúde – 376 (1ª dose)

Idosos – 2.757 (1ª dose)

Forças de Segurança – 51 (1ª dose)

Comorbidades – 104 (1ª dose)

Professores – 08 (1ª dose)

Gestantes – 1 (1ª dose)

Idosos – 1 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 339 (2ª dose)

Idosos – 723 (2ª dose)

População Vacinada – 3.302 (1ª dose) + 1.062 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 22

