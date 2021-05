Força Tática prende rapaz com pistola 9mm e porções de maconha em Itaquiraí

A equipe da Força Tática do 12ª BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Naviraí, prendeu na cidade de Itaquiraí, um rapaz de 22 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e porte de drogas.

Em patrulhamento ostensivo/preventivo em decorrência da Operação Hórus pela cidade de Itaquiraí a equipe da Força Tática abordou no bairro Jardim Primavera, um veículo Golf que tinha dois ocupantes.

Em vistoria no veiculo, os policiais encontraram uma pistola marca Taurus, calibre 9mm com uma munição na câmera e 04 no carregador, 02 porções de maconha e uma garrafa de vidro com folhas de maconha dentro.

Ao serem questionados sobre a arma e a droga, Thiago Barauna Drewlo de 22 anos, um dos ocupantes do veículo assumir ser proprietário.

Diante dos fatos ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado pela equipe da Força Tática para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.

Fonte: Jornal do Conesul