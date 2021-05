A revitalização da entrada da cidade de Iguatemi pelo Governo do MS está em estágio avançado

Em Iguatemi está em estágio avançado a obra de revitalização da MS 295, na entrada de Iguatemi. A obra bancada pelo programa, Governo Presente, do governo de Mato Grosso do Sul tem investimento de R$ 2,7 milhões e vai “mudar a cara” da entrada da Capital da Erva Mate.

Na obra já foram implantados drenagem para canalização de um córrego, a pista de caminhada e os postes de iluminação, e a pista será duplicada, criando um novo cartão postal para quem chega a Iguatemi.

Segundo o secretário de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel “o programa Governo Presente tem obras sendo executadas em dezenas de cidades e em dezenas já inauguramos obras e vamos em breve lançar um novo pacote para beneficiar as 79 comunidades do nosso Estado”, disse Riedel.

Fonte: Jornal do Conesul