Galeria Canaã tem a inauguração de mais duas lojas na BR-163 em Mundo Novo

A Galeria Canaã, localizada no Parque Industrial I, tem a inauguração de mais duas lojas neste sábado (08). As margens da Br-163, o local passa a contar com a ‘Império das Bolsas e Cia’ e a ‘Ki Denguinho Kids’. Os dois empresários, Cleudir e Gessi Campos, de Terra Roxa (Pr), trazem direto da fábrica a oferta de bolsas e moda bebê.

O casal Alberto e ‘Néia’, proprietário do local, apontou que neste final de semana duas promoções são destaques. Nesta sexta-feira (07) uma feijoada acontece, das 19h00 às 22h00. No domingo (09), o café do Dia das Mães será gratuito para as mesmas. O acompanhante paga R$ 10,00.

Imagem de Nossa Senhora das Graças e ampliação da Restaurante/Lanchonete

Duas novidades estão em andamento no local. Uma imagem de Nossa Senhora das Graças foi colocada na parte frontal da Galeria. Já a área de gastronomia, comandada pelo Restaurante Tempero Verde, está sendo ampliado na parte de trás.

Segundo Alberto Bezerra, o local servirá como ampliação da lanchonete e para locação de eventos após a pandemia. O horário de atendimento da Galeria atualmente acontece das 8h00 às 18h00 de segunda a quinta. Na sexta-feira, vai até as 22h00. Aos sábados, das 8h00 às 17h00. No domingo, das 7h30 às 14h00.