Corpo é encontrado boiando no Rio Paraná, em Guaíra

Um cadáver foi localizado na manhã deste sábado (08), no Rio Paraná, região do Pq. de Ilha Grande, em Guaíra.

Segundo as informações, pescadores localizaram o corpo boiando no rio, no local conhecido como ‘canal do pacu’. Os pescadores comunicaram o Exército Brasileiro e o NEPOM da PF sobre a situação.

Os Bombeiros de Guaíra foram acionados para fazer o recolhimento do corpo, que foi encaminhado ao IML de Toledo. A Polícia Civil acompanhou o caso.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o homem tem 21 anos e é de nacionalidade paraguaia. Junto ao corpo também foram encontrados um celular e cédulas de guarani.

Informações da imprensa de Salto del Guairá dão conta de que o homem estava desaparecido desde a noite da última quarta-feira.

Fonte: Ponto da Notícia