Prefeitura de Itaquiraí entrega cobertores às crianças, adolescentes e idosos inseridos no SCFV

A administração do prefeito Thalles e do Vice Dr. Bruno, através da secretaria municipal de assistência social, iniciou no começo do mês de maio, as entregas de cobertores para as crianças, adolescentes e idosos que estão inseridos no programa SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Esta ação será contínua e a entrega de cobertores tem sequência nos próximos dias. “Dessa forma a prefeitura intensifica os atendimentos sociais, a fim de atender as famílias que mais necessitam de apoio”, afirmou a secretaria municipal de assistência social, Flávia Rufino.

De acordo com o prefeito Thalles, esses cobertores irão garantir mais conforto às famílias com a chegada das baixas temperaturas nesta época do ano. “Deixo registrado meus agradecimentos a toda equipe da secretaria municipal de assistência social, que vem realizando um belo trabalho às pessoas que mais necessitam do poder público”, destacou o prefeito de Itaquiraí.