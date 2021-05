Prefeita Rhaiza Matos assina doação de área para a UEMS de Naviraí

A prefeita Rhaiza Matos assinou, na manhã desta quarta-feira (05-05), os documentos de cessão de uma área de 3,000 hectares para a Universidade Estadual de Mato Grosso so Sul (UEMS). A formalização da escritura, no Gabinete da Prefeita, foi efetivada com a assinatura do reitor Laércio Alves de Carvalho, mediante a Lei nº 2.294, de 9 de setembro de 2020.

De acordo com o reitor, o espaço consolida o fortalecimento da UEMS no interior do Estado, evidenciando a Unidade de Naviraí e garantindo possibilidade de ofertas de novos cursos. “A doação deste terreno demonstra o apoio que a sociedade naviraiense dedica à UEMS. Com essa área, nossa Universidade poderá abrir novos cursos, sempre em consonância com as demandas locais da população”, afirma Laércio de Carvalho.

Inês Barba também destacou a importância do recebimento deste terreno que está localizado na área rural da cidade, à margem da MS 141, na saída para Ivinhema. “A doação fortalece a UEMS como um todo. No caso específico da Unidade de Naviraí, este espaço estará situado junto a outras Instituições de Ensino Superior A UEMS estará presente com novos cursos”, informa a gerente da Unidade. Ela observa que o projeto de concentrar as Instituições de Ensino Superior (IES) do município num único espaço é antigo e conta com o apoio da população.

A prefeita RhaizaMatos comemorou o momento apontando que a doação da área pelo Município vai garantir a expansão da instituição e, sobretudo, permitirá o fortalecimento da Unidade da UEMS de Naviraí. “Esta nova área, agora escriturada para a UEMS, é o primeiro passo para que a ampliação seja projetada. A nossa grande meta é tornar realidade o sonho a Cidade Universitária. É neste sentido que nossa administração está trabalhando”, afirma Rhaiza Matos.

A assinatura de doação do espaço foi acompanhada pela gerente de Unidade da UEMS de Naviraí, Inês Souza Barba, a coordenadora do curso de Direito, Raquel de Freitas Manna, a técnica Élida Galvão e o diretor de Infraestrutura (Dinfra), Alencar Ferri.

Fonte: Ascom Prefeitura de Naviraí