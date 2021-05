Heraldo Trento, prefeito de Guaíra, é eleito Presidente dos Municípios Lindeiros

Realizada na tarde de quinta-feira (6) no Centro Cultural Arte e Encanto, em Pato Bragado, a assembleia geral ordinária do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu culminou com eleição e posse da nova diretoria da entidade.

O prefeito de Guaíra, Heraldo Trento, substituiu o prefeito de Pato Bragado, Leomar Rohden (Mano).

A nova diretoria é composta ainda pelo vice-presidente Evandro Miguel Grade, prefeito de Santa Helena; secretário Giovani Malavazi Fim, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Entre Rios do Oeste (Acier); vice-secretário Ademir Pereira da Silva, presidente da Associação Empresarial de Medianeira (Acime); tesoureiro Givanildo José Tirolti, representante da Câmara de Vereadores de Guaíra e vice-tesoureiro Vanderlei Caetano Sauer, representante da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon.

A Amop foi representada pelo diretor geral da entidade, Vinicius Almeida, que trouxe um recado do prefeito de Cascavel e presidente da entidade municipalista oestina, Leonaldo Paranhos.

Em vídeo, exibido durante a Assembleia dos Lindeiros, Paranhos parabenizou a maturidade desta instituição, que, tal qual a Amop, o Consamu, o Cisop, o Ciscopar e o Cisi, deixou as diferenças políticas de lado e marchou em favor da unidade política, elegendo chapa de consenso. “Parabéns aos Lindeiros e parabéns à toda população do Oeste do Paraná”, disse Paranhos.

Fonte: Ponto da Notícia