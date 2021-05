Um incêndio em um veículo foi registrado na noite desta quinta-feira (06), em Guaíra.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o GM/Chevette pegou fogo na Rua Shingiro Matsuyama e a equipe foi acionada por volta das 20h45min.

Rapidamente os Bombeiros foram até o local e combateram as chamas, que atingiam o motor do Chevette. A ação dos bombeiros impediu o fogo de se alastrar pelo carro, evitando danos no restante do veículo.

Fonte: Ponto da Notícia