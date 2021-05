Na Sessão desta segunda-feira, o Vereador Jeffinho pede a Instalação de unidade do Corpo de Bombeiros e mutirão de limpeza na cidade de Itaquiraí

O Presidente do Legilativo de Itaquirai, Vereador Jefferson Rodrigo Lopes (Jeffinho), apresentou indicação na sessão desta segunda-Feira (03/05) solicitando do Poder Executivo a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros para o Município. A indicação sobre a unidade Itaquiraí visa agilizar o atendimento de acidentes automobilísticos, incêndios e a parte burocráticas para os comércios e empresas, fazerem seus alvarás em nossa cidade. A referida indicação, será encaminhado também ao Deputado estadual José Carlos Barbosa “Barbosinha, solicitando a intervenção junto ao Secretário de Justiça Antônio Carlos Videira, com cópia para o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Hugo Djan Leite. Na justificativa o Vereador Presidente relata que, Itaquiraí está em franco desenvolvimento, com o surgimento de novos Bairros habitacionais, e que há necessidade de uma série de infraestrutura, para acompanhar este crescimento. “Precisamos de uma unidade do Corpo de Bombeiros para nossa cidade. Isto vai permitir maior celeridade aos atendimentos. Vale lembrar que o município de Itaquiraí tem mais de 23 mil habitantes e 12 assentamentos, a unidade mais próxima é Navirai, distante mais de 45 km” Destaca Jeffinho.

Outra indicação foi referente à limpeza dos Bairros, onde solicitou que fosse encaminhada ao Prefeito Thalles Tomazelli com cópia ao Secretário de Obras para quem em parceria com a empresa Morena e a Secretaria de Meio Ambiente, seja feito um mutirão de Limpeza das Ruas dos Bairros do município.

Fonte: Jornal do Conesul