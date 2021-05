Vereadores de Mundo Novo recebem diretor de transito e instrutores de auto escola, sobre a Campanha Maio Amarelo

Na manhã desta quarta-feira 05, o diretor municipal de Transito, Cesar Filho, juntamente com o empresário Marcelo Antônio, proprietário do Centro de Formação de Condutores El Shadai e instrutores de auto escola, estiveram na Câmara Municipal de Mundo Novo, no propósito de enfatizar a campanha de conscientização de um transito seguro. O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Este ano o lema é: Respeito e Responsabilidade – Pratique no Transito.

Conforme Cesar Filho, “o objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil”

Várias reivindicações foram apresentadas por parte dos edis e do diretor de Transito durante a reunião para melhoria do transito de Mundo Novo, quanto nas sinalizações horizontal e vertical, das quais foi mencionado da urgência de implantação de redutores de velocidade próximos as capelas mortuárias, Naef Hassan Kadri e Pax Primavera, além de um redutor em frente Associação de Mães do Vila Nova.

Já o empresário CFC El Shadai, Marcelo, colocou à disposição com sua equipe para ministração de aulas de capacitação e expressou juntos aos poderes Executivo e Legislativo, que está sendo necessário um novo local para realização de aulas práticas de carro e moto para os alunos, oferecendo maior comodidade.



O presidente da Casa de Leis, vereador Paulo Lorenço, destacou que “vale ressaltar que o Maio Amarelo, como o próprio nome traduz, é um movimento, uma ação, não uma campanha; ou seja, cada cidadão, entidade ou empresa pode utilizar o laço do Maio Amarelo em suas ações de conscientização tanto no mês de maio, quanto, na medida do possível, durante o ano inteiro”, finalizou.

-Além do presidente do Legislativo, participaram da reunião os vereadores Kaudi Filho- vice-presidente, Jader Moreira e Carlos Evaldo.

Fonte: Conesul em Foco