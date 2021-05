Construção da Estação de Tratamento de Esgoto avança e empresa está contratando mais funcionários

Na manhã desta quarta-feira (05), a secretaria de Comunicação Social realizou uma visita na obra da Estação de Tratamento de Esgoto, onde a mesma foi iniciada no final de 2020 pela empresa DMP Construções.

Os recursos de R$ 5,1 milhões da Funasa, para a Estação de Tratamento, consiste em duas estações elevatórias, 503 ligações domiciliares e 11,9 Km de rede coletora.

Segundo o mestre de obras responsável, Elias Aguirri, no momento está sendo construído o desarenador. A obra tem a finalidade de separar o material mineral (areia, pedrisco, escória, cascalho, etc) e orgânico (grãos de café, sementes de frutas, ossos, cabelos, etc) presentes no esgoto bruto. Também está sendo finalizado a construção de um filtro biológico.

DMP anuncia vagas para carpinteiro e armador

A conclusão desta etapa da obra está programada para o meio do próximo ano. Já foram contratados 23 funcionários, todos mundonovenses.

Elias Aguirri informou que está precisando de carpinteiros e armadores. Os interessados podem levar o currículo no Centro de Qualificação Profissional e Social (ao lado do Anfiteatro Dorcelina Folador), ou entrar em contato: 3474-2584.

Fotos: Carina Yano/Semcos

Fonte: Carina Yano/Semcos- Mundo Novo