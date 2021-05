Boletim Coronavírus aponta mais 11 ativos e vacinação de primeira e segunda dose para esta quarta-feira

O Boletim Coronavírus foi atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde na manhã desta quarta-feira (05). Os números da terça ficaram em mais 11 ativos para a doença (todos por teste rápido) e uma alta.

Na vacinação, a saúde imuniza os idosos que estavam agendados para o dia 20 de abril. Estes tomam a segunda dose da CoronaVac, no Salão Paroquial. Já para a primeira dose, pessoas com comorbidades estão sendo vacinadas no ‘Posto Central’.

Dentre os pacientes com comorbidades, estão gestantes, transplantados, HIV, Síndrome de Down, oncológicos e anemia falciforme. Já entre 55 e 59 anos, diabéticos, pneumonias, hipertensões e doenças cardiovasculares. Todos precisam do laudo médico.

Boletim Coronavírus 05/05/21 – atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 47

Recuperados – 1.334

Óbitos – 19

Geral – 1.400

Suspeito – 19

Descartados – 1.898

Obs. Um paciente internado em Mundo Novo e um internado em Naviraí.

Monitoramento – 157

Residências – 53

Crianças – 32;

Idosos – 12;

Monitoramento Concluído – 7.466

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas recebidas – 5.955:

CoronaVac – 3.603 (2.554 primeira dose + 862 segunda dose + 187 a ser aplicada);

AstraZeneca – 2.352 (630 primeira dose + 98 segunda dose + 1.624 a ser aplicada);

Recusa da Vacina – 22.

População Vacinada – 3.184:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 355;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos)

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 1.597 (autônomos)

Forças de Segurança – 51

Comorbidades – 35

População Vacinada 2ª dose – 960

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas – 5.955

Doses Aplicadas – 4.144

Trabalhadores da Saúde – 364 (1ª dose)

Idosos – 2.734 (1ª dose)

Forças de Segurança – 51 (1ª dose)

Comorbidades – 35 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 339 (2ª dose)

Idosos – 621 (2ª dose)

População Vacinada – 3.184 (1ª dose) + 960 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 22

