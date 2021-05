Números da covid-19 em Mundo Novo sobem ainda mais com 18 ativos e 18 suspeitos em um dia

A Secretaria Municipal de Saúde atualizou o seu Boletim Coronavírus nesta terça-feira (04) e o número de ativos para a covid-19 permanece crescendo no município.

O fechamento da segunda-feira (03) apontou 18 novos casos (três do Lacen e 15 teste rápido), três negativos (lacen) e 18 coletas enviadas para Campo Grande. Dois pacientes receberam alta, fechando o número de ativos em 37.

Na Vacinação, foram 18 aplicações da AstraZeneca na primeira dose (um trabalhador de saúde, quatro idosos e 13 comorbidades) e três na segunda dose (trabalhadores de saúde).

Uma novidade a partir desta terça é a ampliação da vacinação do grupo de comorbidades. Agora, pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades (e laudo médico) poderão procurar a Sala de Vacinas – de segunda sexta, das 7h00 às 17h00 no UBS Central.

Confira quem pode, de 55 a 59 anos, tomar a vacina (com laudo médico):

Diabetes;

Pneumopatias Crônicas Graves;

Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

Hipertensão Arterial Estágio 3;

Hipertensão Arterial Estágio 1 e 2 (com lesão em órgão-alvo e ou comorbidade);

Insuficiência cardíaca (IC);

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas;

Valvopatias;

Miocardiopatias e Pericardiopatias;

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias congênita no adulto;

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

Doença cerebrovascular;

Doença renal crônica;

Imunossuprimidos;

Hemoglobinopatias graves;

Obesidade mórbida;

Cirrose hepática.

Pessoas com comorbidades específicas (transplantados, oncológicos e pós-oncológicos, HIV, anemia falciforme e Sídrome de Dow) e gestantes com comorbidades já estavam sendo vacinados – todos mediante laudo médico.

Boletim Coronavírus 04/05/21 – atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 37

Recuperados – 1.333

Óbitos – 19

Geral – 1.389

Suspeito – 19

Descartados – 1.898

Obs. Um paciente internado no Hospital Bezerra de Menezes, em Mundo Novo.

Monitoramento – 123

Residências – 41

Crianças – 24;

Idosos – 13;

Monitoramento Concluído – 7.449

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas recebidas – 5.283:

CoronaVac – 3.603 (2.554 primeira dose + 862 segunda dose + 187 a ser aplicada);

AstraZeneca – 1.687 (610 primeira dose + 97 segunda dose + 980 a ser aplicada);

Recusa da Vacina – 22.

População Vacinada – 3.164:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 351;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos)

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 1.592 (autônomos)

Forças de Segurança – 51

Comorbidades – 24

População Vacinada 2ª dose – 959

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas – 5.283

Doses Aplicadas – 4.123

Trabalhadores da Saúde – 360 (1ª dose)

Idosos – 2.729 (1ª dose)

Forças de Segurança – 51 (1ª dose)

Comorbidades – 24 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 338 (2ª dose)

Idosos – 621 (2ª dose)

População Vacinada – 3.164 (1ª dose) + 959 (2ª dose)

Recusa da Vacina – 22

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos – Mundo Novo