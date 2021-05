Mundonovenses que estavam agendados para o dia 20 de abril recebem 2ª dose da CoronaVac nesta quarta-feira

Com o atraso da entrega de imunizantes da CoronaVac, o esquema vacinal em todo o país está sofrendo atraso para a segunda imunização.

Em Mundo Novo, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que nesta quarta-feira (05), os 112 mundonovenses que tomaram a primeira dose poderão receber a segunda aplicação.

Com o esquema vacinal definido em imunizar as pessoas 28 dias após a primeira aplicação, com a falta do imunizante já são mais de mil e quinhentos munícipes aguardando a chegada de novos lotes do Ministério da Saúde.

O instituto Butantan, que produz a vacina no país, alegou falta de insumos da China para produzir à mesma e anunciou que no início do mês a produção voltaria a normalidade.

Porém, apenas 40 vacinas chegaram a Mundo Novo nesta segunda-feira (03). Apenas 5.600 vacinas da CoronaVac foram enviadas para o Mato Grosso do Sul. Da AstraZeneca, na última sexta-feira (30), vieram 510 doses.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos – Mundo Novo