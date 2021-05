Prefeitura de Itaquiraí e Senar realizam Curso de Operador de Pá Carregadeira

A Prefeitura de Itaquiraí, o Senar, a secretaria municipal de desenvolvimento econômico e a coordenadoria da mulher, realizaram mais um curso de profissionalizante. Desta vez foi oferecido gratuitamente o curso de Operador de Pá Carregadeira. Devido a pandemia do coronavírus, foram disponibilizadas somente 07 vagas.

As aulas teóricas foram realizadas no prédio da secretaria de desenvolvimento econômico e as aulas práticas no pátio da secretaria municipal de obras. O curso teve início no último dia 28 e encerramento na sexta-feira (30). Tanto as aulas práticas e teóricas, foram ministrados pelo instrutor do Senar, Fabiano Figueiredo Franco, com uma carga horária de 24 horas e conteúdo programático completo, desde orientações sobre a segurança no trabalho, manutenção da máquina, e operação geral da pá carregadeira para os mais diversos trabalhos.