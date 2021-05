Marginais rendem vítimas em Guaíra, roubam caminhonete e depois abandonam o veículo

Um assalto a mão armada foi registrado por volta das 21h00 deste domingo (02), em Guaíra. O veículo Fiat/Toro roubado foi recuperado.

O casal contou à PM que estavam em casa, junto com três amigos, quando dois elementos armados com revólver entraram pela porta dos fundos e renderam as vítimas.

Quando a dupla tinha as vítimas rendidas, um terceiro elemento chegou e eles exigiram a chaves da caminhonete Fiat/Toro, que estava estacionada na frente da casa. Um dos elementos fugiu com o carro, enquanto que os outros dois mantiveram as vítimas como reféns por quase uma hora, até que fugiram levando R$ 1100,00 em espécie e dois relógios de pulso.

Após as informações, os policiais saíram em diligências e encontraram o carro roubado estacionado em uma rua da cidade. O veículo foi devolvido ao proprietário.

Apesar das buscas, os autores do assalto não foram localizados.

Fonte: Ponto da Notícia