Detentos batem grades e preso é encontrado morto em presídio em Campo Grande

Wanderlei Clovis de Oliveira Barros de 61 anos morreu na noite deste domingo (2), no IPCG (Instituto Penal de Campo Grande). Ele chegou a ser levado para a enfermaria do presídio, mas já estava morto.

Segundo informações do boletim de ocorrência registrado, o agente penal policial da penitenciária foi chamado pelos outros detentos por volta das 21h37 da noite deste domingo (2), quando começaram a bater grades e gritar por socorro.

Quando chegou ao pavilhão 1 cela 5 percebeu que Wanderlei estava desacordado, sendo socorrido e levado para a enfermaria do presídio. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte do detento, que aparentemente não tinha sinais de violência no corpo.

Colegas de cela disseram que Wanderlei começou a passar mal dentro da cela. Não há informações se ele tinha algum tipo de doença ou se tomava remédios controlados.

Fonte: Midiamax